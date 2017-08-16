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День в АТО: Бойовики застосовували "Гради" неподалік Широкиного

Середа, 16 серпня 2017, 18:53

У середу проросійські бойовики випустили 5 снарядів з переносної реактивної пускової установки Град "Партизан" по укріпленнях Збройних сил України на підступах до Широкиного.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

У той же час близько 8 ранку у районі Широкиного та Водяного незаконні збройні формування майже півгодини били по українських позиціях з артилерії калібру 122 міліметри.

"На Донецькому напрямку з опівночі ворог 4 рази обстрілював наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. Здебільшого противник використовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Щоразу наші бійці вогнем у відповідь оперативно і жорстко придушували намагання ворога розпочати довготривалі бойові дії", - сказано у повідомленні. 

На Луганському напрямку бойовики застосовували 120-міліметровий міномет на околицях Новоолександрівки, а у районі Кримського били з гранатомету. 

Українська правда

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Теми: АТО
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