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У Держстаті повідомили про зниження рівня безробіття в Україні

Четвер, 17 серпня 2017, 06:45

Станом на 1 серпня 2017 року кількість безробітних в Україні скоротилася на 14% порівняно з відповідною датою 2016 року.

Про це йдеться в аналітичній записці  Державної служби статистики України, повідомляє Укрінформ.

"Завдяки підвищенню результативності роботи щодо оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 серпня 2017 року, порівняно з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 14% (на 50 тис.) та становила 320 тисяч", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 серпня 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, порівняно з відповідною датою минулого року, зросла на 54% та становила 65 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 45 тисяч пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Держстатистика інформує, що станом на 1 серпня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних, а станом на відповідну дату 2016 року - 9 осіб.

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