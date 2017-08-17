Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Мешечек відмовився захищати Януковича

Четвер, 17 серпня 2017, 10:21
Адвокат Мешечек відмовився захищати Януковича

Адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника.

Відповідну заяву він оголосив під час засідання Оболонського районного суду Києва в четвер, передають "Українські новини".

"Ця заява про відмову від своїх обов'язків як захисника", – оголосив він.

Мешечек зазначив, що не перебуває в адвокатських об'єднаннях і не має помічників.

У зв'язку з цим, адвокат вважає, що не впорається з такою складною справою, як захист інтересів Януковича.

Мешечек підкреслив, що не здатний здійснювати якісний захист підсудного.

Прокурори виступили проти самовідводу адвоката, якого призначила держава.

Вони відзначили, що раніше Мешечек в судовому процесі не сумнівався у своїй компетентності.

О 10:08 суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення в цій ситуації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: