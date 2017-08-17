Російській поетесі закрили в'їзд в Україну
Російській поетесі Ірині Астаховій на три роки заборонили в'їзд в Україну.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє у четвер речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Вчора список нев'їздних російських артистів поповнила ще одна особа. Це громадянка РФ, поетеса Ірина Астахова. Її прикордонники виявили в аеропорту Одеси, під час оформлення пасажирів, що слідували до Мінська", – повідомив Слободян.
За його словами, в ході додаткового вивчення підстав перетинання державного кордону Астахова підтвердила в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим через тимчасово закриті пункти пропуску.
"Відповідно до чинного законодавства прийнято рішення про заборону громадянці РФ в’їзд в Україну терміном на 3 роки", – наголошує Слободян.
Як повідомлялося, російська поетеса Ірина Астахова 13 серпня виступила в Одесі, незважаючи на протести місцевих активістів через відвідування нею раніше анексованого Криму.
Українська правда