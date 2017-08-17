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Російській поетесі закрили в'їзд в Україну

Четвер, 17 серпня 2017, 10:49

Російській поетесі Ірині Астаховій на три роки заборонили в'їзд в Україну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє у четвер речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Вчора список нев'їздних російських артистів поповнила ще одна особа. Це громадянка РФ, поетеса Ірина Астахова. Її прикордонники виявили в аеропорту Одеси, під час оформлення пасажирів, що слідували до Мінська", – повідомив Слободян.

За його словами, в ході додаткового вивчення підстав перетинання державного кордону Астахова підтвердила в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим через тимчасово закриті пункти пропуску.

 
Астахова встигла погастролювати в Одесі
Facebook

"Відповідно до чинного законодавства прийнято рішення про заборону громадянці РФ в’їзд в Україну терміном на 3 роки", – наголошує Слободян.

Як повідомлялося, російська поетеса Ірина Астахова 13 серпня виступила в Одесі, незважаючи на протести місцевих активістів через відвідування нею раніше анексованого Криму.

Українська правда

Теми: Кримсанкції
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