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У центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з третього поверху готелю

Четвер, 17 серпня 2017, 11:35

У центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожує стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик".

Він знаходиться на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою "Альфабанк", передає кореспондент УНІАН.

Поліція оточила територію перед входом до готелю "Хрещатик" і здійснює спроби спілкуватися з чоловіком. Той періодично курить сигарети.

 
Mykhailo Omelian

На балконі будівлі, що примикає до сітки, знаходиться охоронець готелю, який намагається умовити чоловіка перелізти з сітки на балкон.

Невідомий розмовляє з охоронцем, погоджується подивитися якісь документи.

Свідки інциденту - працівники установ, розташованих поруч з готелем, стверджують, що чоловік вимагає генконсула РФ і є росіянином.

Вони також говорять, що на сітку той потрапив саме через балкон готелю. На місці події чергує карета швидкої допомоги.

Теми: Київ
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