МЗС з’ясовує ситуацію щодо українців, яких мають вислати з Польщі

Міністерство закордонних справ України з’ясовує ситуацію щодо повернення 21 українця з Польщі через нібито порушення правил перебування у країні.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, повідомляє УНІАН, передає Європейська правда.

На даний час український консул з’ясовує правові підстави, характер і обставини справи. За словами Кирилича, на даний час ситуація незрозуміла, оскільки йдеться про інформацію з повідомлень у ЗМІ.

"Ми не маємо поки що підтвердження компетентних органів Польщі, які б підтвердили, що в тому чи іншому воєводстві стільки-то громадян України виявлено, які незаконно перебували, скажімо, поза межами періоду чи проміжку часу, який визначався їхньою Шенгенською візою", - сказав Кирилич.

Він також зауважив, що має бути з’ясовано, чи мали вони дозвіл на працю та з яких причин були затримані.

"Це все поки що медійно, офіційного підтвердження ми не маємо", - додав Кирилич.

Нагадаємо, сайт прикордонної служби Польщі повідомив, що протягом минулих вихідних польські прикордонники затримали 21 громадянина України, які порушили правила перебування у Польщі та підлягають поверненню в Україну.