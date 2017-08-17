З нардепів зняли більше 3 мільйонів за прогули – КВУ

За 7 місяців 2017 року із заробітної плати народних депутатів вирахували 3,5 мільйони гривень за пропуски пленарних засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє у Facebook Комітет виборців України.

"Внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні за сім місяців 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 3 549 074,32 грн", - повідомили в Апараті ВР у відповідь на інформаційний запит КВУ.

За підрахунками комітету, лише 45 народних депутатів відвідали всі засідання Ради упродовж 6 сесії (до 11 липня). Решта, 377 депутатів, пропустили одне чи кілька засідань парламенту і, відповідно, недоотримали частину заробітної плати.

КВУ зазначає, що серед фракцій та груп ВР найгірше відвідували засідання під час сесії депутати "Волі Народу". В середньому в залі було зареєстровано 63% депутатів фракції (за письмовою реєстрацією).

Показники відвідуваності по інших фракціях: "Народний Фронт" (в середньому 85% фракції зареєстровано), БПП – 84%, Радикальна партія Олега Ляшка, "Батьківщина" - 80%, "Самопоміч" - 73%, "Відродження" - 69%, "Опозиційний блок" - 67%.

Усього з початку 2017 року відбулося 71 пленарне засідання Верховної Ради.

Українська правда