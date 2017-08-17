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Дороги, про які казав Гройсман, не будуватимуть, а ремонтуватимуть

Четвер, 17 серпня 2017, 15:34
Дороги, про які казав Гройсман, не будуватимуть, а ремонтуватимуть

У Кабінеті міністрів пояснили, що прем’єр Володимир Гройсман анонсував не будівництво, а ремонт двох доріг "у східному напрямку".

Про це "Українській правді" повідомили у Кабміні у відповідь на інформаційний запит.

Водночас, в Укравтодорі "Українські правді" повідомили, які дороги мав на увазі прем’єр.

Так, у змінах до бюджету, які Верховна Рада прийняла 13 липня, передбачено гроші на ремонт у цьому році таких доріг:

Перша дорога - М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Чугуєв-Ізюм-Слов’янськ (загалом відремонтують 30 км). Вартість робіт - 200 млн грн.

"Ця ділянка дороги наразі є основною для зв’язку північної частини Донецької області, де проживає близько 1 млн осіб, з іншими регіонами країни", - зазначили в Укравтодорі.

Друга дорога - це 19 км автошляху Харків-Куп’янськ-Сватове-Станиця Луганська відремонтують за 250 млн гривень.

"Наразі затверджено перелік об’єктів, який передбачає проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) у Луганській області", - написали у відомстві.

Окрім того в Укравтодорі повідомили, що тими ж змінами у бюджеті передбачено 800 млн грн на ремонт 73 км шляху Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв.

"Наразі затверджено перелік об’єктів за цим маршрутом, який передбачає завершення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-02 Львів - Тернопіль в межах Львівської області, а також ділянок дороги М-12 у Вінницькій області", - уточнили у відповіді.

Як повідомлялося, 15 серпня прем’єр Володимир Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України

"За ініціативи президента ми будемо будувати дві дороги в східному напрямі, на схід України", - сказав прем'єр.

Олег Твердь, для УП

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