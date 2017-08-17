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Омелян шукає заміну Rayanair в Туреччині

Четвер, 17 серпня 2017, 17:06

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі, які прибули зі Стамбула.

Про це повідомляє EUreporter, посилаючись на власні джерела, передає Європейська правда.

За даними видання, на засіданні, яке проходило за закритими дверима, були присутні представники аеропорту "Ататюрк", генеральний директор компанії Atlas Global, а також заступник голови та генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines.

Відзначається, що переговори були ініційовані українською стороною. Деталей зустрічі небагато, один зі співрозмовників повідомив, що буде створена транзитна точка для українських пасажирів в "Ататюрку".

"Є багато причин для такого рішення: по-перше, після невдачі виходу Ryanair на український ринок міністр повинен зміцнити свою репутацію у свідомості широкої громадськості, по-друге, такі угоди допоможуть аеропорту "Ататюрк" стати повноцінним партнером київського "Борисполя", замість того, щоб конкурувати з ним", - зазначає видання.

Один з експертів у транспортній галузі зазначив, що між турецькими та українськими транспортними компаніями не існує жорсткої конкуренції, тому питання щодо поділу ринку навряд чи обговорювалися.

Не виключено, що йшлося про спільні інфраструктурні проекти на території України.

Аеропорт "Ататюрк" є третім за величиною аеропортом у Європі за кількістю пасажирів. Згідно з поточними прогнозами, до кінця 2017 року він буде обслуговувати близько 90 мільйонів людей на рік.

"Українська правда" у Threads

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