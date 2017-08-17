Мікроавтобус врізався у натовп людей в центрі Барселони

Мікроавтобус наїхав на десятки пішоходів на найвідомішому бульварі Барселони Ла Рамбла.

Про це повідомляє видання El Mundo.

Наїзд білого мікроавтобуса на людей стався на початку бульвару в районі фонтану Каналетес.

За словами очевидців, щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

На місце події прибули карети швидкої допомоги і поліція.

Після нападу водій мікроавтобуса залишив транспортний засіб і втік. Зараз поліція намагається спіймати нападника.

Станом на 19:20 повідомляється про двох загиблих внаслідок нападу.

Європейська правда, Українська правда