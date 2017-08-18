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З України вдруге видворили кримінального авторитета "Гію"

П'ятниця, 18 серпня 2017, 02:28

У Київській області поліцейські виявили і повторно видворили з України кримінального авторитета "Гію".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

"Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича та перебування його на території України становить загрозу громадській безпеці мешканців нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала на Київщині з підробленими документами та сьогодні депортували", - йдеться в повідомленні.

В кінці березня цього року в Київській області "Гію" вже затримувала поліція. Він був видворений з країни, йому заборонили в'їзд в Україну на 5 років. На батьківщині зловмисник підробив паспорт, і 6 липня повторно протизаконно повернувся в Україну.

"Загалом, упродовж 20-ти років чоловік незаконно перебував та здійснював свою злочинну діяльність на території нашої країни. За цей час він 4 рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів", - відзначили в поліції.

Встановлено, що останнім часом "Гія" намагався налагодити постачання наркотиків і спиртних напоїв на територію однієї з обласних виправних колоній.

Теми: поліція
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