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СБУ затримала партію цигарок з окупованих територій на 1,5 млн

П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:30

На Донеччині Служба безпеки затримала партію контрафактних цигарок з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр СБУ.

Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким кермував уродженець тимчасово окупованих територій. В автівці правоохоронці виявили понад 250 коробок з цигарками без акцизних марок.

 
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За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого товару становить приблизно півтора мільйона гривень, що мали б піти на фінансування діяльності бандформувань "ДНР",зазначають в СБУ.

 
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Слідчі дії тривають.

Теми: СБУконтрабандаДонбас
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