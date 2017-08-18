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Ватажок ОРДО заявив, що не буде обстрілювати футболістів "Динамо"

П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:20

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко сказав, що дав наказ припинити обстріли в Маріупольському напрямку в день футбольного матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Про це Захарченко заявив в коментарі одному з сепаратистських сайтів.

"Я вже віддав наказ повністю припинити вогонь на південному фронті, тобто там, де розташований Маріуполь", - заявив він.

"Футболісти і вболівальники, особливо молодь, можуть спокійно грати в футбол і вболівати за свої команди. З нашого боку жодної загрози в ці дні не буде", - запевнив ватажок бойовиків.

Раніше повідомлялося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відмовлявся везти команду на матч в Маріуполь. Про причини такого рішення Суркіса наразі невідомо.

Одним з факторів рішення не їхати в Маріуполь може бути позбавлення команди-суперника фактора свого поля і уникнути незапланованої втрати очок.

За інформацією джерела, переважна більшість гравців "Динамо" згодні грати в Маріуполі. В самому "Динамо" забороняють футболістам коментувати невиїзд команди на поєдинок у Маріуполь.

Також повідомлялося, що заступник очільника Нацполіції В`ячеслав Аброськін у своєму листі зазначав, що проведення матч в Маріуполі цілком безпечне.

До цього, президент Федерації футболу України Андрій Павелко пропонував разом з футболістами "Динамо" приїхати на цю гру в їх клубному автобусі.

Крім того, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з її першим заступником Олександром Хугом погодилися відвідати матч ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Нагадаємо, що в матчі 5 туру УПЛ в Маріуполі грали львівські "Карпати" і на стадіоні було майже 9 тисяч осіб.

У разі, якщо "Динамо" не приїде на матч в Маріуполь, команді можуть зарахувати технічну поразку з рахунком 0:3.

Теми: футболДонбасМаріупольСуркіс
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