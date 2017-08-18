Клімкін образився на The Economist через низький рейтинг Києва

Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу міст видання The Economist.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Іноді рейтинги далекі від реальності. Київ люблю і вважаю, що місто опинилося на 131 місці списку the Economist несправедливо", - написав міністр.

Він назвав Київ – новим Берліном, прекрасно диким і вільним.

2/2 Для мене, як і для багатьох сьогодні в Україні та за кордоном, #Київ - це новий Берлін. Прекрасно дикий і цілковито вільний. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 18, 2017

Як відомо, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю.



Українська правда