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Клімкін образився на The Economist через низький рейтинг Києва

П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:28

Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу міст видання The Economist.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Іноді рейтинги далекі від реальності. Київ люблю і вважаю, що місто опинилося на 131 місці списку the Economist несправедливо", - написав міністр.

Він назвав Київ – новим Берліном, прекрасно диким і вільним.

Як відомо, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю. 

Українська правда

Теми: МЗСКиїв
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