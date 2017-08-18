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Ситник не виключає, що Углаву спіткає доля Саакашвілі

П'ятниця, 18 серпня 2017, 12:00

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник допускає припинення українського громадянства свого першого заступника Гізо Углави.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

"Мені не хочеться коментувати питання громадянства, бо це не наша сфера компетентності. Це питання до Адміністрації президента – чому вони за ніч надають, а потім за ніч позбавляють громадянства", - зазначив Ситник.

"Щодо Гізо Углави також зареєстровані кримінальні проводження, і ми знаємо, що проводяться перевірки, зокрема й щодо його громадянства. Я не виключаю, що може відбутися те саме, що й із Саакашвілі", – сказав він.

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"Я вважаю, що потрібно оцінювати людей не за походженням і громадянством, а за тим, що вони зробили для України. Спротив, з яким зіткнувся Гізо Углава, якраз і є оцінкою його роботи", – вважає глава НАБУ.

Ситник зазначив, що робота Углави є ефективною:

"Якщо говорити про ефективність роботи іноземців, зокрема мого першого заступника, то він, справді, має великий досвід боротьби з корупцією. Свого часу Гізо Углава був заступником генпрокурора Грузії, яка тоді показала великий прогрес у цьому питанні. В Україні на відповідну посаду він одержав призначення згідно з нашим законодавством і, як показав час, демонструє хороший результат".

Водночас, на думку глави НАБУ, уряд не дуже прагне навести лад з державними підприємствами.

"Ми постійно пишемо листи на адресу Кабміну з проханням відреагувати на інформацію про корупційні схеми, даємо рекомендації відповідно до чинного законодавства і в межах нашої компетенції, але адресовані нами листи залишаються без належної реакції", – поскаржився Ситник.

Глава НАБУ також назвав смішними заяви певних політичних діячів, що насправді діями бюро керує Углава, а не він.

"Іноді мені смішно коментувати те, що заявляють наші політики, оскільки вони абсолютно не розбираються у структурі та роботі Бюро. Наприклад, той же Поляков писав про те, що справа проти нього – це помста Ситника, хоч я особисто з ним взагалі не знайомий. Люди чомусь забувають, що і Ситник, і Углава не мають процесуальних повноважень. Без антикорупційного прокурора ми не зможемо заарештувати ні Розенблата, ні Полякова, ні Мартиненка, нікого", – наголосив він.

Теми: громадянствоНАБУ
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