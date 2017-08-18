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У штабі розповіли про гарячі точки зони АТО

П'ятниця, 18 серпня 2017, 13:50

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців дістали поранення.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністретсва оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Один військовий отримав поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Інший – внаслідок обстрілу поблизу Троїцького  на Луганському напрямку", – сказав полковник.

На луганському напрямку основні бойові дії 17 серпня традиційно велися у Попаснянському районі та на бахмутській трасі.

У Попаснянському районі гарячими точками залишаються Новоолександрівка та Троїцьке, де впродовж доби бойовики відкривали вогонь з легкого озброєння у напрямку сил АТО.

На бахмутській трасі противник порушив режим тиші у Новотошківському та Кримському. При чому саме на останній прийшлася левова частка обстрілів з боку бандформувань (а саме – 4). Тут же близько 16-ї години бойовики провели мінометний обстріл наших укріплень.

За словами Мотузяника, на донецькому напрямку в четвер було дещо спокійніше ніж добою раніше. Бойовики не застосовували бронетехніку, обмежуючись гранатометами та кулеметами, а важке озброєння – міномети – застосовували тільки в Авдіївці. Більша частина ворожих обстрілів прийшлася саме на останню, де окупанти проводили обстріли та збройні провокації незалежно від пори доби.

Активними бойовики залишаються на горлівському периметрі. Так, протягом двох минулих днів окупанти активно обстрілювали Зайцеве з легкого озброєння.

Постраждали як житлові будинки, так і господарські будівлі. Руйнування дуже серйозні, деякі будинки повністю знищені.

Також 17 серпня противник двічі порушив перемир’я  у Новоселівці Другій – обидва рази після заходу сонця. Причому перший обстріл тривав близько двох годин, впродовж яких бойовики відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів.

На маріупольському напрямку бойовики порушили перемир’я тричі, обстрілявши Красногорівку, Старогнатівку та Широкине.

Найпотужніший обстріл відбувся у Старогнатівці після обіду, де ворог впродовж години відкривав вогонь виключно з важкого озброєння, випустивши по укріпленнях сил АТО 10 артилерійських снарядів, 6 – танкових та 4 мінометні міни.

Важке озброєння окупант застосував і в Широкиному, обстрілявши на заході сонця сили АТО з мінометів.

У Красногорівці бойовики протягом 30 хвилин вели обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТО
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