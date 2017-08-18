В "Укроборонпромі" виявили порушень на сотні мільйонів

За результатами перевірок на ДК "Укроборонпром" були виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться в листі Державної аудиторської служби на адресу Мінекономрозвитку, який наводить Економічна правда.

У листі зазначається, що впродовж 2014-2016 років у плановому порядку були проведені державні фінансові аудити та ревізії діяльності дванадцяти підприємств-учасників ДК "Укроборонпром".

За результатами перевірок виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на 557,8 млн гривень.

"Насамперед — через маніпулювання процесом формування фінансових результатів для мінімізації сплати податків та відрахувань до бюджету", — зазначається у листі ДАС.

Як зазначається, були виявлені випадки реалізації продукції за цінами, нижчими від собівартості, не виконувалися договірні зобов'язання, що призводило до утворення боргів та застосування штрафів.

Цифри у звіті аудиторської служби могли бути значно більшими, проте деякі підприємства ДАС не змогла перевірити через відсутність звітності.

"Ревізія фінансово-господарської діяльності ДП "Харківське державне авіаційне підприємство" за 2013-2016 роки у квітні 2017 року не проведена через відсутність ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової звітності лише за третій квартал 2016 року. Про це повідомлені НАБУ та поліція", — йдеться в листі.

Найбільші порушення виявлені у компанії "Укрспецекспорт" та на її дочірніх підприємствах: "Промоборонекспорт", "Укрінмаш", "Таско-експорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс".

Служба також встановила порушення, які призвели до втрати активів та неефективних витрат ресурсів на загальну суму понад 685 млн гривень.

Як сказано у листі ДАС, дочірні підприємства "Укрспецекспорту" (входить до складу концерну - ЕП) і сама компанія у 2016 році здійснювали витрати, не передбачені фінансовими планами, а ДП "Таско-експорт" взагалі витратило понад 533 млн гривень за відсутності фінпланів.

Крім цього, у 2014-2015 роках Держфінінспекція двічі проводила ревізії "Укроборонпрому", які виявили фінансові порушення та факти неефективного витрачання ресурсів на загальну суму понад 500 млн гривень.

Як відомо, концерн майже повністю контролюють люди президента Петра Порошенка.

З 2014 року концерном керує Роман Романов. Фізик-педагог за освітою, до свого призначення в "Укроборонпром" Романов був дилером корпорації "Богдан" у Херсонській області, а під час президентських виборів 2014 року очолював штаб Порошенка в області.

Великий вплив на концерн має давній бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який наразі є першим заступником Секретаря РНБО. Детально про вплив команди президента на державний концерн раніше писала "Українська правда".

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Економічна правда