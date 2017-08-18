Кабмін збільшив свій секретаріат на 180 осіб

Кабінет міністрів збільшив граничну чисельність співробітників секретаріату уряду на 180, з 648 до 828 осіб.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 18 серпня, передають "Українські новини".

Згідно з документом, чисельність апарату прем'єр-міністра залишилася в кількості 40 осіб.

Крім того, Кабмін передбачив створення в структурі секретаріату уряду директорату координації державних політик і стратегічного планування, директорату публічної адміністрації, директорату цифрового розвитку уряду, директорату моніторингу та контролю, урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо пілотного проекту реформи державного управління в 9 міністерствах.

Головним акцентом реформи є зміна структури центральних органів виконавчої позбавлення їх невластивих повноважень.

Зокрема, в міністерствах будуть створюватися профільні департаменти (гендиректорати), які будуть працювати над формуванням політики в своїх сферах.

Перший етап передбачає реформування 9 міністерств: охорони здоров'я, освіти і науки, аграрної політики і продовольства, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, енергетики та вугільної промисловості, інфраструктури, юстиції, соціальної політики, а також секретаріату Кабміну.