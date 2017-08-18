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День в АТО: Один військовий отримав поранення

П'ятниця, 18 серпня 2017, 18:54

У п'ятницю найбільш гаряче було на Донецькому напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, 4 рази бойовики із гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення Збройних сил України в Авдіївській промзоні.

Крім того, під вогнем бойовиків двічі опинялись сили АТО неподалік селища Зайцево та тричі - на шахті Бутівка.

"На Луганському напрямку, вночі, бандити протягом години випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри по нашому спостережному пункту неподалік Кримського. У відповідь українські бійці накрили противника щільним вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті цього протистояння один наш боєць отримав поранення", - сказано у повідомленні.

Водночас на Маріупольському напрямку бойовики застосовували міномети на підступах до Мар’їнки.

А близько опівночі бандформування неприцільним вогнем били зі 122-міліметрової артилерії південніше Богданівки.

"За нашою оперативною інформацією на тимчасово окупованих територіях Донбасу серед місцевих все менше бажаючих воювати проти українських військ. Щоб залучати донеччан в окупаційне військо, від російських кураторів до так званих місцевих адміністрацій надійшов наказ про постановку громадян 2001 року народження на військовий облік. Зокрема з 28 серпня по 25 грудня керівники "адміністрацій" мають розробити план та визначити органи так званого місцевого самоврядування, які за це відповідають", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

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Теми: АТО
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