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У Дніпрі горіли склади макулатури і пластику

Субота, 19 серпня 2017, 02:12

У Дніпрі, в районі селища Мирного, спалахнули склади макулатури і пластику.

Про це повідомили у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, пише Радіо Свобода.

За даними співробітників прес-служби, площа загоряння оцінюється у 2 тисячі квадратних метрів. На місці події працює 6 одиниць техніки, двічі на об’єкт скидали воду за допомогою літака Ан-32.

"Пожежа поки не ліквідована, локалізація полум’я відбулась о 18.23. Причина загоряння встановлюється", – сказали у прес-службі.

У відомстві не підтвердили інформацію, поширену місцевими ЗМІ, про те, що пожежа перекинулась на сусідні житлові будинки і здійснюється евакуація людей.

За повідомленнями, менша пожежа вже спалахувала на тому ж підприємстві для переробки вторинної сировини в четвер, але тоді її ліквідували за кілька годин.

Теми: Дніпронадзвичайна подія
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