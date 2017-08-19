У Дніпрі горіли склади макулатури і пластику

У Дніпрі, в районі селища Мирного, спалахнули склади макулатури і пластику.

Про це повідомили у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, пише Радіо Свобода.

За даними співробітників прес-служби, площа загоряння оцінюється у 2 тисячі квадратних метрів. На місці події працює 6 одиниць техніки, двічі на об’єкт скидали воду за допомогою літака Ан-32.

"Пожежа поки не ліквідована, локалізація полум’я відбулась о 18.23. Причина загоряння встановлюється", – сказали у прес-службі.

У відомстві не підтвердили інформацію, поширену місцевими ЗМІ, про те, що пожежа перекинулась на сусідні житлові будинки і здійснюється евакуація людей.

За повідомленнями, менша пожежа вже спалахувала на тому ж підприємстві для переробки вторинної сировини в четвер, але тоді її ліквідували за кілька годин.