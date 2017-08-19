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Підозрюваного в теракті в Барселоні знайшли серед убитих в Камбрілсі

Субота, 19 серпня 2017, 05:20

Основний підозрюваний в скоєнні теракту в Барселоні, Мусса Укабір, названий серед п'яти осіб, яких поліція застрелила в Камбрілсі, запобігаючи другому теракту.

Про це повідомляє BBC.

Саме Мусса Укабір орендував мінівен, який у четвер врізався в натовп на пішохідному бульварі Рамбла в туристичному центрі Барселони. Жертвами нападу стали щонайменше 13 осіб, понад 100 отримали травми під колесами машини.

Після трагедії поліція оголосила в розшук чотирьох, але тепер повідомила, що в бігах залишається тільки один - 22-річний Юнес Абуякуб.

Четверо підозрюваних заарештовані, в тому числі старший брат убитого Дрісс Укабір.

Мусса Укабір - 17-річний громадянин Іспанії, який проживав в місті Жирона на сході Каталонії.

Більшість інших підозрюваних - громадяни Марокко.

За даними слідства, Мусса Укабір за документами брата взяв в оренду дві автомашини - одну він використав для здійснення теракту, а на іншій зник. Брат Муси стверджує, що його документи, на які була оформлена оренда фургона, були вкрадені.

За день до нападу в Барселоні вибухом було зруйновано житловий будинок в Алканарі - прибережному місті неподалік від Барселони. Поліція повідомила, що там готували бомби для терактів. Втративши вибухівку, нападники обрали знаряддям автомобілі.

Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніятеракттероризм
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