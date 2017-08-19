Підозрюваного в теракті в Барселоні знайшли серед убитих в Камбрілсі

Основний підозрюваний в скоєнні теракту в Барселоні, Мусса Укабір, названий серед п'яти осіб, яких поліція застрелила в Камбрілсі, запобігаючи другому теракту.

Про це повідомляє BBC.

Саме Мусса Укабір орендував мінівен, який у четвер врізався в натовп на пішохідному бульварі Рамбла в туристичному центрі Барселони. Жертвами нападу стали щонайменше 13 осіб, понад 100 отримали травми під колесами машини.

Після трагедії поліція оголосила в розшук чотирьох, але тепер повідомила, що в бігах залишається тільки один - 22-річний Юнес Абуякуб.

Четверо підозрюваних заарештовані, в тому числі старший брат убитого Дрісс Укабір.

Мусса Укабір - 17-річний громадянин Іспанії, який проживав в місті Жирона на сході Каталонії.

Більшість інших підозрюваних - громадяни Марокко.

За даними слідства, Мусса Укабір за документами брата взяв в оренду дві автомашини - одну він використав для здійснення теракту, а на іншій зник. Брат Муси стверджує, що його документи, на які була оформлена оренда фургона, були вкрадені.

За день до нападу в Барселоні вибухом було зруйновано житловий будинок в Алканарі - прибережному місті неподалік від Барселони. Поліція повідомила, що там готували бомби для терактів. Втративши вибухівку, нападники обрали знаряддям автомобілі.

Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".