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У Києві на тиждень обмежать рух на мосту Патона

Субота, 19 серпня 2017, 16:39

У період з 21 до 29 серпня у Києві на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух. 

Про це 19 серпня повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київавтодору". 

"Орієнтовно з 8:00 21 серпня до 29 серпня рух транспорту мостом ім. Є. О. Патона частково обмежать у зв’язку зі влаштуванням тонкошарового захисного покриття", - зазначено у повідомленні. 

Як відомо, з 20 до 24 серпня рух транспорту низкою вулиць Києва також буде обмежено,  19 серпня діють обмеження руху на шляхопроводі на Одеській площі та вул. Володимирській, а також тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення святкових заходів.

Українська правда 

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Теми: Київ
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