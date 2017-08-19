У Києві на тиждень обмежать рух на мосту Патона

У період з 21 до 29 серпня у Києві на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух.

Про це 19 серпня повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київавтодору".

"Орієнтовно з 8:00 21 серпня до 29 серпня рух транспорту мостом ім. Є. О. Патона частково обмежать у зв’язку зі влаштуванням тонкошарового захисного покриття", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, з 20 до 24 серпня рух транспорту низкою вулиць Києва також буде обмежено, 19 серпня діють обмеження руху на шляхопроводі на Одеській площі та вул. Володимирській, а також тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення святкових заходів.

Українська правда