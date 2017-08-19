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Мадрид заявив про знешкодження осередку терористів, Каталонія заперечує

Субота, 19 серпня 2017, 18:43

Влада Каталонії не поділяє погляд офіційного Мадрида про знешкодження мережі терористів, яка скоїла теракти в Барселоні та курортному місті Камбрільсі.

Про це пише видання El Pais.

У суботу глава МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що терористичну мережу знешкоджено, адже більшість її членів затримані чи мертві. Станом на сьогодні п’ятьох із 12-ти членів терористичної мережі убито, чотирьох затримано.

Влада Каталонії з цією тезою не погоджується.

"Поліція Каталонії веде розслідування, координуючи свої дії з національною поліцією та цивільною гвардією. Ми проінформуємо, коли вважатимемо, що мережу терористів знешкоджено", - заявив спікер каталонської поліції Альберт Оліва.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Жоахім Форн наполягає, що терористичний осередок не ліквідований, оскільки двоє чи троє його членів втекли.  

Як відомо, у розшуку перебуває головний підозрюваний – 22-річний марокканець Юнес Абуякуб, який був за кермом вантажівки у Барселоні.

Цікаво, що глава МВС Іспанії оголосив про ліквідацію терористичного осередку після зустрічі комітету з оцінки терористичної загрози, у якій брала участь поліція Каталонії. Зойдо наголосив, що каталонська поліція очолює розслідування та підкреслив "досконалу координацію" між силами безпеки.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Європейська правда

Теми: Іспанія
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