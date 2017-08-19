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АТО: На луганському напрямку поранено військового

Субота, 19 серпня 2017, 19:01

У зоні проведення АТО 19 серпня бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ, отримуючи вогневу відповідь, один військовий зазнав поранень. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у суботу. 

"Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони бандити фактично всю ніч били по позиціях сил АТО з танку, мінометів різних калібрів та гранатометів. У суботу під ворожим вогнем опинились сили АТО на підступах до Пісків, Зайцеве, Новолуганського", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку бойовики сконцентрували активність поблизу Кримського.

"Тут злочинці двічі відкривали вогонь по бійцях ЗСУ, один український військовий отримав поранення", - йдеться у повідомленні. 

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри поблизу Павлополя і Старогнатівки.

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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