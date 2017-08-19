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Українців попередили про грози, град та пожежну небезпеку

Субота, 19 серпня 2017, 20:06

20 серпня у Волинській, Львівській та Закарпатській,  Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

Про це 19 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Разом з тим, за даними Укргідрометцентру, 19-21 серпня в Україні, крім Закарпатської та Одеської областей, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

"ДержНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах", - зазначили у держслужбі. 

 
 

Українська правда

Теми: погода
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