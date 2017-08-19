Двох суддів відсторонили від посад за хабарництво

Вища рада правосуддя продовжила термін тимчасового відсторонення двох суддів, які підозрюються у корупційних злочинах.

Про це 19 серпня повідомили у ВРП.

Йдеться про суддю Кіровського районного суду Дніпропетровська Наталію Овчаренко, яку відсторонено до 19 жовтня 2017 року, та про суддю Дзержинського райсуду Харкова Сергія Лазюка, відстороненого до 30 вересня.

Обох суддів, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, відсторонено на строк досудового розслідування.

Зокрема, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування щодо судді Лазюка, який підозрюється у злочині за ч.3 ст. 368 ККУ - "одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище", пише "Інтерфакс-Україна".



За версією слідства, суддя вимагав хабар у сумі 75 тис. грн за прийняття рішення в інтересах людини, що заплатила гроші. 30 травня 2017 року детективи НАБУ повідомили Лазюку про підозру.

НАБУ розслідувало ще одне провадження щодо Лазюка: у 2016 р. суддю викрили в отриманні неправомірної вигоди за прийняття рішень на користь позивача у цивільній справі про примусове виселення мешканців з житлового приміщення.

Щодо судді Овчаренко відкрито провадження та повідомлено про підозру у порушенні ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 ККУ.

"Овчаренко підозрюється у вимаганні 30 тис. доларів та отримала частину неправомірної вигоди у сумі 16 тис. доларів за постановлення іншим суддею вироку про звільнення 2 підсудних від кримінальної відповідальності і закриття кримінальної справи", - повідомили у ВРП.

Рішенням ВРП від 3 липня суддю Овчаренко було відсторонено від здійснення правосуддя до 19 серпня.

"Постановою прокурора від 8 серпня 2017 року продовжено строк досудового розслідування до 19 жовтня 2017 року, Овчаренко продовжено строк відсторонення на час розслідування", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, суддя Сергій Лазюк розглядав низку резонансних справ, відхилив позов міської прокуратури про визнання незаконним рішення Харківської міськради про надання російській мові на території міста статусу регіональної.



Також Лазюк розглядав адмінпротоколи за статтею "Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин у незначних кількостях, без мети збуту" стосовно мера Харкова Михайла Добкіна і секретаря міськради Геннадія Кернеса і визнав обох невинними.

Українська правда