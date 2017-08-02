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Гройсман хоче поменше "зради" заради "капремонту країни"

Середа, 2 серпня 2017, 08:51

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка України оживає, але потрібно ще багато зробити.

"З перших днів роботи нашого уряду ми взяли курс на економічне зростання. Сьогодні ми можемо говорити, що економіка України оживає" – написав він у Facebook.

"Згідно з останніми даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні за рік (з червня 2016 по червень 2017) зросла на 37,9% і станом на 1 липня становить уже 7360 грн. При чому аналіз показує, що найбільш суттєво зростають заробітні плати по робітничих спеціальностях", – зазначив прем’єр.

Коментуючи "зрадофільство", він написав: "Ми маємо сьогодні в країні непросту ситуацію і складні виклики – і з цього приводу я не маю жодних ілюзій".

"Саме тому я говорю, що нам потрібен капітальний ремонт країни. Маємо ще дуже і дуже багато зробити. Але я твердо переконаний, що ми переможемо, тільки вірячи в свої сили і в успіх України", – заявив Гройсман.

"Тому кожен позитив, кожне підтвердженням того, що зміни уже відбуваються, що б при цьому не говорили "зрадофіли", буде надихати мене особисто зробити ще більше. І я впевнений, що таких позитивних новин у нас буде більше і більше", – зізнався він.

Олена Рощенко УП

Теми: Гройсманекономіка
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