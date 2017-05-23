У НФ хочуть забрати у ЦПК статус неприбуткової організації

Народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. В ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом.

Пинзеник під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок показавши матеріали розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України", в особі його директора Василя Апасова.

За словами Пинзеника у матеріалах, які йому передали, вказується, що "попри велику заробітну плату членів цього об'єднання (ЦПК – ред.), додатково кошти виводилися на фізичних осіб підприємців".

"Так наприклад сам фізичний підприємець Шабунін (Віталій – ред.) отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн гривень, фізична особа підприємець Устинова (Олександра – ред.) з тієї ж організації – 1,86 млн грн і так далі", - сказав він.

"Це є порушенням законодавства України, яке регулює питання діяльності неприбуткових організацій і, як мінімум, може тягнути за собою припинення статусу "Центру протидії корупці" як неприбуткової організації", - додав нардеп.

Пинзеник заявив, що передасть наявні в нього матеріали до Генеральної прокуратури, Державної фіскальної служби і Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"(Звернуся – ред.) обов'язково до посольств держав "Великої сімки", які надавали значну допомогу Україні, в тому числі і сприяння фінансове для реалізації антикорупційних програм", - сказав він.

Пинзеник очікує, що "ЦПК" позбавлять статусу неприбуткової організації.

Зазначимо, що директор ГО "Національний інтерес України" Апасов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що сайт його організації запрацював лише 22 травня.

На сайті наявні матеріали лише одного розслідування. Згідно із інформацією на сайті організації членом її правління є Півень Ігор Вікторович. Людина із таким ім'ям і прізвищем, згідно із інформації на сайті "Посіпаки", була помічником народного депутата від БПП Сергія Тригубенка.

ЦПК вже виступило із заявою, в якій повідомили, що подаватимуть до суду на Пинзеника за поширення неправдивої інформації щодо організації та її окремих членів.

"Брехливі заяви представника Народного фронту щодо розміру заробітних плат окремих членів правління організації не відповідають дійсності. Звинувачення нас у виводі коштів через фізичних осіб-підприємців є відвертою брехнею, єдиною метою якої є дискредитація ЦПК та легалізація майбутнього чергового наїзду фіскалів та правоохоронців на організацію", - сказано у заяві.

"Ми розцінюємо цю заяву народного депутата, як продовження цілеспрямованої дискредитаційної кампанії проти ЦПК. Зустрінемось в суді", - заявили в організації.

Водночас активістка ЦПК Олександра Устинова зазначила, що автором так званого розслідування про ЦПК є громадський активіст Василь Апасов, який разом з дружиною за 2016 рік заробив 5,2 млн. грн.

"Він (заробив) - як телеведучий ТОВ "24 новини", який ми всі знаємо як NEWSONE, який належить Мураєву з Оппоблока.

Вона - як підприємець журналіст УНН", - написала на Facebook Устинова.

Вона уточнила, що Апасов подався в Раду громадського контролю при НАБУ і у зв'язку із цим мав оприлюднити свою декларацію.

"Виявляється сама організація Національний інтерес зареєстрована була менше місяця тому, в травні 2017 року, і - о, яка несподіванка, за адресою, сусідньою з приймальною НФ, звідки Мартиненка НАБУшники виводили", - написала Устинова.

Як відомо, 10 квітня Шабунін повідомив, що під його будинком у неділю пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину. Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Українська правда