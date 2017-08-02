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Родина нового військового прокурора АТО має чималі статки

Середа, 2 серпня 2017, 14:02

Військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк, який замінив на цій посаді скандального Костянтина Кулика, за способом життя не відстає від свого попередника.

Про це йдеться у розслідуванні проекту Prosud. Олег Сенюк - чоловік прокурора ГПУ Віти Олександрівни Сенюк та зять екс-заступника генпрокурора Олександра Атаманюка.

Військовим прокурором сил антитерористичної операції Олег Сенюк став зовсім нещодавно – 12 травня 2017 року. На цій посаді він замінив сумнозвісного Костянтина Кулика, прокурора, який зараз перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро за статтею незаконне збагачення.

 
Родина Сенюка має хороші статки 

До цього з березня 2015 року прокурор Сенюк очолював Військову прокуратуру Західного регіону. Також він довгий час пропрацював на різних посадах в органах прокуратури у Львові і Києві. Цікаво, що його тесть - екс-заступник генпрокурора Олександр Атаманюк в минулому теж займав посаду Військового прокурор Західного регіону. І саме після одруження на дочці впливового прокурора Олег Володимирович Сенюк робить стрімку кар’єру.

Дружина Олега Сенюка – Сенюк Віта Олександрівна в органах прокуратури з 2003 року. За цей час вона пропрацювала на посадах прокурора у м. Київ та прокуратурі Львівської області. Нині Віта Олександрівна займає посаду прокурора відділу державного обвинувачення у вищих судах Генеральної прокуратури України.

Якщо проаналізувати декларації обох прокурорів за 20142015 та 2016 роки то можна помітити, що дохід дружини прокурора Віти Олександрівни за ці роки склав всього 20,6 тис. грн. За цей же час Олег Сенюк задекларував трохи більше 1 млн грн.

Тепер що стосується майна нажитого прокурорською родиною на державній службі. Олег Володимирович Сенюк у своїй власності має відносно небагато майна. Він володіє квартирою на 62 м² у Львові. Також прокурор має у власності земельну ділянку площею 600 м² та садовий будинок на 15 м².

Натомість у його дружини майна значно більше. Віта Сенюк є власницею садового будинку площею 221 м² у селі Гатне, що біля Києва.

 
Дружина Сенюка має будинок під Києвом

Як видно із реєстру нерухомості земельну ділянку під будинком площею 0,1194 га Віті Олександрівні Сенюк подарували. У інтерв’ю виданню 368.media її чоловік пояснив що ці 12 соток землі безплатно отримала рідна сестра Віти Сенюк – Інна Атаманюк. Пізніше вона подарувала землю Віті Олександрівні на день народження.

Віта Олександрівна Сенюк також володіє ділянкою площею 0,1 га біля Києва, на території Вороньківської сільради. Також Віта Олександрівна задекларувала 45 тис. дол заощаджень, які за словами її чоловіка отримала від батьків.

Квартирою загальною площею 113 м² володіє також дочка прокурорів – Софія Олегівна Сенюк 2004-го року народження.

Їздить Віта Сенюк на Honda CRV 2008-го року випуску. Вказана у декларації вартість автомобіля – 213 тис. грн.

Цікаво, що вищезгадана сестра Віти Сенюк -  Інна  Атаманюк теж працює в органах прокуратури. Як видно із її декларації вона займає посаду прокурора відділу забезпечення представництва у вищих судах Управління представництва інтересів громадян або держави в суді ГПУ. У власності її родини перебуває квартира в Києві на 87 м², будинок на 278 м² в селі Старе (Бориспільський р-н Київської обл.) та два автомобілі загальною вартістю 468 тис. грн.

Ну і наостанок, тесть Олега Сенюка – 63-ох річний екс-заступник генпрокурора Олександр Атаманюк разом із своєю 62-ох річною дружиною Валентиною Трофимівною у 2017 році придбали три квартири за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова 46/1. Усі три квартири загальною площею 131 м² у цьому будинку сьогодні коштують бл. 170 тис. дол.

Як відомо, військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: корупція
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