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Луценко призначив скандального Кулика в ГПУ

П'ятниця, 28 квітня 2017, 18:34
Луценко призначив скандального Кулика в ГПУ

Костянтина Кулика звільнено з посади прокурора АТО і призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

На сайті ГПУ у розділі "призначення" зазначено, що Кулик отримав зазначену посаду в генпрокуратурі 14 квітня.

За словами Сарган, призначенню Кулика в ГПУ передувало його звільнення з посади прокурора АТО. Як відомо, наразі суд розглядає справу про незаконне збагачення Кулика.

"Якщо в суді буде доведено його провину, то буде відповідна реакція з боку Генпрокуратури", - зауважила Сарган, додавши, що нині ж рішення суду ще немає.

Як відомо, САП та НАБУ підозрюють Кулика у "незаконому збагаченні". Справу передано до Голосіївського суду.

Голова ГПУ Юрій Луценко назвав звинувачуваного у незаконному збагаченні прокурора Костянтина Кулика ефективним працівником.

Тетяна Кусок, УП

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Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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