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Трамп затвердив нові санкції щодо Росії

Середа, 2 серпня 2017, 17:39
Трамп затвердив нові санкції щодо Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Про це на Twitter повідомила журналістка Bloomberg Маргарет Талев.

Згідно з інформацією на сайті Bloomberg, який посилається на чиновника Білого дому, санкції стосуються також Північної Кореї та Ірану. 

У повідомленні ідеться, що Трамп підписав закон, але до нього додається додаток із застереженнями від адміністрації президента щодо наслідків та конституційності деяких положень.

У заяві Трампа немає сигналу про намір обійти аспекти закону, пише видання. Натомість Трамп готовий діяти відповідно до своїх конституційних повноважень. "Ця мова залишає простір для інтерпретації, яким чином буде втілюватися цей закон", - пише Bloomberg.

Застереження Трампа стосуються чотирьох сфер: посягання на орган виконавчої влади, ненавмисна шкода американським компаніям та бізнесу, а також міжнародним партнерам США, а також обмеження гнучкості адміністрації діяти у згоді з союзниками у боротьбі з Росією. 

Раніше Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп не підтримує нові санкції проти Росії, однак підпише прийнятий Конгресом закон.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

Українська правда, Європейська правда

Теми: ТрампРосія
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