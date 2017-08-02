Геращенко анонсувала зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Перший заступник спікера Верховної Ради, представник України в Тристоронньої контактній групі Ірина Геращенко анонсувала зустріч в "нормандському форматі" на рівні політичних радників в серпні.

Про це вона заявила в інтерв'ю 5 каналу, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, зустріч буде спрямована на підготовку переговорів лідерів держав.

"Зараз мова йде про зустріч особисто в серпні політичних радників президентів", - сказала вона.

За словами Геращенко ключовими аспектами на переговорах стануть виконання досягнутих домовленостей лідерів "нормандської четвірки" в рамках нещодавньої телефонної розмови, зокрема стабілізація ситуації з безпекою, але також і обговорення можливості проведення зустрічі на рівні глав держав.

"Я не виключаю, що гра Кремля полягає в тому, що Німеччина заходить в вибори, які у них в вересні, і можливо РФ намагається блокувати ці особисті зустрічі. ... Мені здається, що Росія намагалася поставити на паузу "нормандський формат", з огляду на вибори у Франції, з огляду на вибори в Німеччині, бо там потрібно відповідати на дуже неприємні питання, щодо ситуації з безпекою, щодо причетності російської армії і зброї до цього конфлікту", - припустила вона.

Геращенко також підкреслила, що зустріч лідерів в "нормандському форматі" "рано чи пізно вона повинна бути, краще раніше".

За її словами, також вкрай важливо, щоб на зустрічі були досягнуті конкретні результати.

В "нормандський формат" входять Україна, Франція, Німеччина, Росія. Політичним радником з боку РФ є помічник президента РФ Владислав Сурков, який курирує ОРДЛО. З боку США радником є ​​Курт Волкер.