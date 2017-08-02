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Медведєв: Надії на поліпшення відносин з США прийшов кінець

Середа, 2 серпня 2017, 21:59

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв вважає, що затвердження санкцій показало, що надії на поліпшення відносин з США прийшов кінець.

Так він прокоментував у своєму Facebook підписання президентом США Дональдом Трампом додаткових  санкцій проти РФ.

"Підписання президентом США нового санкційного закону проти Росії створює кілька наслідків. По-перше, надії на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією - кінець", - написав він.

"Санкційний режим кодифіковано і буде зберігатися десятиліттями, якщо не  станеться якогось дива. Причому він буде жорсткіший за закон Джексона - Веніка, бо носить всеосяжний характер і не може бути відкладений спеціальними розпорядженнями президента без згоди Конгресу", - заявив він.

"Таким чином, відносини між РФ і США будуть вкрай напруженими незалежно від складу Конгресу або особистості президента. Мають бути тривалі з'ясування відносин в міжнародних органах і судах. Подальше посилення міжнародної напруженості. Відмова від вирішення найважливіших міжнародних проблем", - написав він.

Медведєв також вважає, що Росії таким чином оголошена "повноцінна торгова війна".

При цьому, він вважає, що "адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу".

Медведєв, вважає, що в США намагаються усунути Трампа від влади.

"Нова санкційна тема виникла перш за все як ще один спосіб поставити Трампа на місце. Попереду нові заходи, кінцева мета яких - усунення його від влади", - написав Медведєв.

"Ми спокійно продовжимо роботу з розвитку економіки і соціальної сфери, будемо займатися заміщенням імпорту, вирішувати найважливіші державні завдання, розраховуючи насамперед на себе", - резюмував він.

Як відомо, у середу президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Раніше Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп не підтримує нові санкції проти Росії, однак підпише прийнятий Конгресом закон.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяСША
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