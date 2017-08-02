Розенко прокоментував можливість сієсти в Україні

В умовах аномальної спеки кожен роботодавець в Україні має право самостійно приймати рішення щодо введення сієсти для своїх співробітників.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі УНІАН .

"В рамках трудового законодавства у роботодавця є абсолютно всі можливості, щоб вирішити питання сієсти в індивідуальному порядку", - зазначив віце-прем'єр.

Разом з тим Розенко додав те, що кліматичні умови в Україні ще не такі, щоб питання введення сієсти виносити на рівень національної ідеї.

У відповідності з чинним трудовим законодавством, кожен працівник повинен відпрацювати 40 годин на тиждень. Однак якщо підприємець, за словами Розенка, вважає, що для підвищення ефективності виробництва або у вигляді стану здоров'я працівника потрібно надавати йому не годинну перерву, а дві-три години, то це його право.

"Ніхто роботодавця в цьому не обмежує і зараз. А говорити про те, що давайте влітку скоротимо 40-годинний робочий тиждень і зробимо його, наприклад, 35-годинним, на мій погляд, є недоцільним", - уточнив віце-прем'єр.

Раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення з 2 до 10 серпня робочого дня в регіоні на одну годину через аномальну спеку.

В Україні до середини серпня буде спостерігатися дуже висока температура і надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Сієста – це традиційна у деяких країнах зі спекотним кліматом перерва на обід і пообідній сон. Греки відпочивають влітку з 14:00 до 15:00-17:00, іспанці — з 13:00 до 17:00, італійці — з 13:00 до 15:00 або 16:00.