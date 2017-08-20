У Франції в місті Нім евакуювали вокзал через повідомлення про озброєну людину

У французькому місті Нім в суботу близько 21:15 за місцевим часом (22:15 за Києвом) евакуювали вокзал.

Про це повідомляє видання MidiLibre.

Пасажири звернулися в поліцію із заявою, що бачили одного або декількох озброєних людей. Правоохоронці евакуювали станцію і закрили її для перевірки.

Відзначається, що озброєного чоловіка, про якого повідомили в поліцію, заарештували. Пізніше з'ясувалося, що у нього був муляж зброї.

Приблизно через півтори години поліцейські зняли з вокзалу оточення.