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ЗМІ: Метою терористів в Барселоні був храм Саграда-Фамілія

Неділя, 20 серпня 2017, 03:33

Терористи, які вчинили напади на пішоходів в Каталонії 17-18 серпня, планували влаштувати вибух в одній з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Барселони - храмі Саграда-Фамілія.

Про це повідомляє сайт El Español.

За інформацією видання, терористи збиралися використовувати три фургона з вибухівкою для трьох нападів - в Саграда- Фамілії, на Рамблі, і, можливо, в портовій зоні. Імовірно, злочинці мали намір спочатку збити перехожих, а потім підірвати машини.

El Español вважає, що через вибух у будинку в Альканарі, де терористи робили вибухівку, вони змінили план. У цей момент у них вже були орендовані машини. Крім того, вони нібито побоювалися, що поліція вийде на них в ході розслідування вибуху.

19 серпня іспанські ЗМІ також повідомили, що в причетності до організації теракту підозрюється Абделбакі ес-Сатті, імам мечеті в Ріполі. Він міг сприяти радикалізації підозрюваних. Імама ніхто не бачив з 15 серпня. За словами його сусіда, він заявив, що їде в Марокко. Поліцейські розглядають версію, що ес-Сатті загинув під час вибуху в Альканарі.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Медуза

Теми: терактІспанія
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