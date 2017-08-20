У Волновасі затримали бойовика, який обстрілював Мар'їнку

У Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

Встановлено, що чоловік вступив до лав російсько-окупаційних військ у 2015 році заради грошей. У минулому двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за розбійний напад та крадіжку.

"Декілька місяців бойовик провів на передовій під Донецьком, де регулярно брав участь в обстрілах Мар'їнки зі 120 мм міномета. Під час бойових дій, коли його підрозділ поніс втрати, він злякався і втік", - сказав Мотузяник.

За його словами, вже на мирній території України бойовик обікрав рідну тітку, відбув покарання, звільнився, а тепер знову затриманий за участь у незаконних збройних формуваннях.

Українська правда