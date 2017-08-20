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Половина "карт поляка" видана громадянам Білорусі

Неділя, 20 серпня 2017, 16:12

Близько 100 тисяч "карт поляка" - приблизно половину виданих в усьому світі - отримали громадяни Білорусі. Але переїхали з Білорусі до Польщі менше тисячі власників цих карток.

Таку заяву в ефірі "Європейського радіо для Білорусі" зробив посол Республіки Польща в Мінську Конрад Павлик, передає BBC.

"Ми не повинні створювати міфів навколо" карти поляка ". Для Польщі" карта поляка "- перш за все моральна компенсація для колишніх громадян Польщі, для тих людей, які відчули себе поляками, у яких в радянські часи було складне життя через те, що вони визнавали себе поляками ", - сказав посол.

"Карту поляка" Республіка Польща видає з 2008 року громадянам всіх 15 пострадянських країн.

При цьому Конституційний суд Білорусі ще в 2011 році заявив, що польський закон "Про карту поляка" суперечить нормам міжнародного права. Білоруський парламент через рік заборонив депутатам користуватися "карткою поляка" і прийняв поправки до закону про держслужбу, заборонивши "карту поляка" і для чиновників.

Європейська правда

Теми: ПольщаБілорусь
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