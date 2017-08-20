Штаб: підрозділи ЗСУ займають лише райони, визначені "Мінськом"

Повідомлення про те, що у зоні проведення АТО підрозділи ЗСУ просуваються вперед і займають нові позиції по лінії фронту не відповідають дійсності.

Про це 20 серпня заявили у прес-центрі штабу АТО.

"З’явилася інформація, що військові підрозділи окремої механізованої бригади пройшли вперед на два кілометри і закріпилося в районі Світлодарської дуги", - зазначили у штабі.

"Прес-центр Штабу АТО повідомляє, що всі підрозділи Збройних Сил України, які приймають участь в проведені АТО, займають райони, визначені Мінськими угодами, лінію розмежування ніхто не перетинає", - йдеться у заяві.