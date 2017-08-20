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На Луганщині командир роти вимагав хабарі у підлеглих

Неділя, 20 серпня 2017, 18:14

У Луганській області затримано командира роти однієї з військових частин, який організував схему здирництва з підлеглих.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

"Капітан ЗСУ вимагав від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду за невжиття заходів дисциплінарного впливу та надання відпусток.  У разі відмови він відправляв їх на передову", - зазначили у поліції. 

Військовий отримав хабарів на за

 

гальну суму понад 60 тис. гривень.

"19 серпня слідчі Військової прокуратури та оперативники Нацполіції затримали військовослужбовця під час одержання ним чергової суми неправомірної вигоди. Капітана затримано, проводяться санкціоновані обшуки", - зазначено у повідомленні Нацполіції. 

Щодо виявлених фактів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". 

Українська правда 

Теми: арміяЛуганськполіція
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