Неділя в АТО: 19 обстрілів, одного військового поранено

20 серпня у зоні проведення АТО зафіксовано 19 порушень перемир’я, найбільша активність бойовиків фіксувалася на Луганському напрямку, біля Попасної в результаті мінометного обстрілу один український військовий зазнав поранень.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у неділю.

На Луганському напрямку бойовики вели по силах АТО щонайменше 24 міни калібру 120 та 82 міліметри. Під обстрілами опинилися українські позиції у районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького.

На Донецькому напрямку бандити двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів.



На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по наших позиціях біля Павлополя та Чермалика.



Також у штабі зазначили, що бойовики поширюють брехливу інформацію про активізацію українських розвідувальних груп на свята і у вихідні дні, "щоб підвищити рівень дисципліни і запобігти пияцтву" серед окупантів.

Українська правда