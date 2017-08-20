Неділя в АТО: 19 обстрілів, одного військового поранено
20 серпня у зоні проведення АТО зафіксовано 19 порушень перемир’я, найбільша активність бойовиків фіксувалася на Луганському напрямку, біля Попасної в результаті мінометного обстрілу один український військовий зазнав поранень.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у неділю.
На Луганському напрямку бойовики вели по силах АТО щонайменше 24 міни калібру 120 та 82 міліметри. Під обстрілами опинилися українські позиції у районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького.
На Донецькому напрямку бандити двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів.
На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по наших позиціях біля Павлополя та Чермалика.
Також у штабі зазначили, що бойовики поширюють брехливу інформацію про активізацію українських розвідувальних груп на свята і у вихідні дні, "щоб підвищити рівень дисципліни і запобігти пияцтву" серед окупантів.
Українська правда