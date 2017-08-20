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На Житомирщині біля кордону з Білоруссю загорілися 120 га заповідника

Неділя, 20 серпня 2017, 22:28

У Житомирській області поблизу с.Майдан сталася лісова пожежа на площі 120 га на території Поліського природного заповідника. 

Про це ввечері 20 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Інформація про пожежу надійшла до рятувальних служб близько 15:00, близько 17:00 через швидкість поширення пожежі через сильні пориви вітру її було класифіковано як надзвичайну ситуацію.

"Станом на 19:00 площа низової пожежі склала 120 га загальної та 2 га верхової. Швидкість вітру сягає 15-20 м/сек. Відстань до кордону з Білоруссю складає 1-1,5 км. Наразі розповсюдження вогню зупинено", - повідомили у ДержНС.

 

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяБілорусьЖитомир
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