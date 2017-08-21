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Асад стверджує, що Дамаск зірвав плани Заходу з його зміщення

Понеділок, 21 серпня 2017, 02:14

Президент Сирії Башар Асад вважає, що Дамаску вдалося зірвати "плани Заходу, спрямовані на його повалення", але точка ц громадянській війні в країні, що розтягнулася на шість років, поки не поставлена.

Про це сирійський лідер заявив у зверненні, показаному по сирійському телебаченню, пише DW.com.

"Битва триває. Яким буде наш подальший курс, а також коли можна буде говорити про перемогу - це вже інше питання", - заявив він.

При цьому, за словами Асада, "досягти військових успіхів" і "мінімізувати втрати і тяготи, обумовлені війною", вдалося завдяки прямій "політичній, економічній та бойовій" підтримці союзників Дамаска. В їх числі глава сирійської держави назвав Росію, Іран і ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболлах".

У липні, президент Франції Емманюель Макрон заявив в ході зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом про новий підхід до Сирії, де головне завдання Парижа і його міжнародних партнерів полягає в перемозі над тероризмом. При цьому Макрон зазначив, що відхід президента Сирії Башара Асада зі свого поста більше не є умовою для політично стійкого рішення сирійського конфлікту.

Теми: Сирія
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