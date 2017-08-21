Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Брюсселі поліція ізолювала квартал, де побилися біженці

Понеділок, 21 серпня 2017, 03:43

Бельгійська поліція оточила один з центральних кварталів Брюсселя, в якому сталася бійки за участю біженців.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У неділю, 20 серпня, так званий "периметр безпеки" був встановлений в районі, прилеглому до будівлі Брюссельської фондової біржі.

За словами заступника федерального прокурора Бельгії, в бійці брали участь "сирійські біженці у віці від 18 до 24 років". Інцидент стався рано вранці. В якості зброї учасники сутички застосовували розбиті пляшки. Поранено трьох людей, один з яких знаходиться у важкому стані з черепної травмою, а інший отримав важку травму руки. Заарештовані троє людей, їм пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство.

В середині червня в зв'язку з загрозами терактів в місті був підвищений рівень терористичної загрози.

Теми: ЄСбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
ЄС
В ЄС попереджають, що РФ хоче створити нові залежності за допомогою дешевого зерна
США вперше дозволили продаж ізраїльської "Пращі Давида": її отримає член ЄС і НАТО
Головний дипломат ЄС про останні атаки Росії: Загроза для продовольчої безпеки
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: