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У Дамаску жертвами ракетного обстрілу стали 6 осіб

Понеділок, 21 серпня 2017, 06:49

У Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули кілька людей.

Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, передає Радіо Свобода.

Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.

Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.

Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.

Теми: Сирія
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