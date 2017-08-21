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Прем'єр Канади про терористів: Ці боягузи ніколи не переможуть

Понеділок, 21 серпня 2017, 08:38

Терористи намагаються залякати світову спільноту та посіяти розбрат, але вони ніколи не зможуть досягти своєї мети.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи нещодавні криваві теракти у Іспанії та Буркіна-Фасо, передає "Укрінформ".

"Ці нещодавні теракти – ганебні. Вони мають на меті розділити міжнародну спільноту, налаштувавши сусідів один проти одного, посіяти страх та недовіру. Але ці боягузи не переможуть", – сказав Трюдо.

Він наголосив, що людство продовжуватиме пліч-о-пліч стояти перед лицем ненависті "більш об’єднаним та сильнішим".

"Ми постанемо упевненими у наших цінностях, цінностях любові, прийняття та сили через різноманіття. Друзі, на хвилі терору, ніколи не забуваймо про те, ким ми є", - зазначив канадський прем'єр.

Як повідомлялося, 17 серпня 2017 року фургон в'їхав у натовп пішоходів у туристичному центрі Барселони, в районі бульвару Ла Рамбла.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Трохи пізніше ще один фургон в'їхав у групу людей у Камбрільсі, що за 120 км від Барселони. Внаслідок атак загалом загинули 14 осіб, близько ста осіб постраждали.

За кілька днів до цього у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу в результаті атаки ісламістів на ресторан загинули 17 осіб, 8 отримали поранення.

Теми: тероризм
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