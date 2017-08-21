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Заступник прокурора Донеччини оскаржує результат перевірки НАЗК

Понеділок, 21 серпня 2017, 11:40

Заступник прокурора Донецької області Григорій Коршун просить суд визнати незаконними та скасувати результати перевірки Національним агентством щодо запобігання корупції його електронної декларації за 2015 рік.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають 21 серпня "Українські новини".

Також Коршун просив суд призупинити виконання оскаржуваного рішення НАЗК на час розгляду позову, однак суд відмовив йому в цьому.

Згідно з рішенням агентства від 14 липня встановлено, що Коршун подав недостовірні дані, які відрізняються від достовірних на суму, меншу за 250 прожиткових мінімумів (421 тисяча гривень).

У зв'язку з цим відсутні підстави для притягнення його до відповідальності, однак Коршун зобов'язаний був до 15 серпня подати виправлену декларацію.

Заступник прокурора не вказав у своїй декларації відомості про житловий будинок площею 49,9 кв. м у Донецькій області, який належить його дружині.

Також він не задекларував 7,8 тис. гривень своєї пенсії і 3,3 тис. гривень стипендії дочки.

Водночас, як випливає з протоколу НАЗК, який є в розпорядженні "Української правди", в агентстві зазначали, що кілька інституцій, як от Національна комісія з цінних паперів та фондового ринка, Міністерство юстиції, Національний депозитарій, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру не надали відповіді на запити агентства.

 

Теми: НАЗКпрокуратурадекларації
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