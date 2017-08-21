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Сили АТО відбили 3 одиниці ворожої техніки – розвідка

Понеділок, 21 серпня 2017, 13:38

За тиждень в районі антитерористичної операції загинули 30 бойовиків і 51 поранено.

Такі дані розвідки оголосив на брифінгу 21 серпня спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони України маємо підтверджені втрати супротивника за минулий тиждень. Вони склали 30 загиблих окупантів і 51 поранений", – сказав полковник.

"Також знищено 3 одиниці ворожої техніки: міномет, вантажівку ЗІЛ і танк", – зазначив він.

За словами Мотузяника, найбільших втрат ворог зазнав на маріупольському напрямку на ділянці фронту Новотроїцьке - Широкине.

Українська правда

Теми: АТО
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