ДФС обшукує спиртзаводи в 11 областях

Державна фіскальна служба проводить обшуки на виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

"Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. В ході обшуків, які розпочалися сьогодні вранці, вже виявлено та вилучено тисячу тонн необлікованого спирту", – написав він.

За його словами "на даному етапі 260 співробітників податкової міліції проводять обшуки в виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів, які не входять до складу ДП "Укрспирт", а є самостійними державними підприємствами".

"Слідчі дії проводяться в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській", - повідомив він.

Білан повідомив, що рішення про проведення обшуків було прийнято після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку низкою заводів.

Українська правда