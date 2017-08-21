Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скорочення кількості стипендіатів до 15% неможливе - МОН

Понеділок, 21 серпня 2017, 17:01

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич вважає, що поступове скорочення студентів, які отримують стипендію, до 15% неможливе.

Про це вона заявила у розмові з VoxConnector, передає Економічна правда.

З січня цього року почали діяти нові правила нарахування стипендій. Уряд ввів рейтингування (рейтинги формуються на рівні ВУЗів), яке обмежило кількість отримувачів стипендій на рівні 40-45% студентів-бюджетників, а також збільшив розмір академічної стипендії.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко розповів VoxConnector, що на цьому зміни можуть не закінчитися і вже з наступного року на студентів можуть чекати нові правила виплати стипендій з одночасним збільшенням їх розміру.

За його словами, до 2020 року доцільно зменшити кількість стипендіатів до 15%. Розмір стипендії при цьому спершу може досягти рівня прожиткового мінімуму (з 2018 року – 1700 грн), а згодом і мінімальної зарплати (з 2018 року – 3723 грн).

Нагадаємо, минулого року стипендіальна реформа спровокувала гострі дискусії між Мінфіном та Міністерством освіти та науки. Цей рік не став винятковим. У розмові з VoxConnector міністр освіти та науки України Лілія Гриневич заявила, що її позиція абсолютно не збігається з намірами Міністерства фінансів.

"Міністерство освіти та науки не отримувало жодного офіційного звернення міністерства фінансів щодо майбутніх планів про скорочення стипендій. Заяви окремих представників міністерства фінансів у ЗМІ – це їхня власна особиста думка", - сказала вона.

"Я вважаю, що поступове скорочення студентів, які отримують стипендію, до 15% неможливе. По-перше, таке скорочення буде демотивувати студентів. По-друге, сьогодні в Україні така економічна ситуація, що рівень життя низький, і ми повинні підтримувати студентів", - додала Гриневич.

Читайте також: Стипендії по-новому, або Чого очікувати студентам

Теми: освітабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
освіта
УП та фонд savED збирають на укриття для учнів Миколаївського ліцею
Дзвонили вчителям та писали нотатки на ногах: назвали основні порушення під час НМТ
Під час НМТ росіяни здійснювали хакерські атаки на систему – організатори тестування
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: